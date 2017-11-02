بعد ضربه لأحد المشجعين.. باتريس إيفرا يُطرد قبل أن تبدأ مباراة مارسيليا وجيماريش (فيديو)

دخل المدافع باتريس إيفرا، لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، في مشاجرة مع أحد المشجعين، قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي في الدوري الأوروبي.

فقد قام باتريس إيفرا بتبادل العنف مع أحد مشجعي الفريق، الذين سافروا للبرتغال لتشجيعه، ما دفع حكم المباراة لإشهار الكارت الأحمر في وجهه قبل أن يبدأ اللقاء.

Patrice Evra: Kicking racism out of football. Literally. ???? pic.twitter.com/QA0p27DSrq — PapaBeats (@PapaBeats_) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧



ويتعرض باتريس إيفرا منذ مدة لحملة تشكيك كبرى من قبل جماهير فريق الجنوب الفرنسي، بعد المردود المهزوز الذي ظهر به هذا الموسم مع الفريق، وهو ما يمكن أن يكون السبب في هذا الخلاف.

بسبب هذه الحركة، يصبح إيفرا أول لاعب في تاريخ الدوري الأوروبي يتم إقصاؤه قبل انطلاق المباراة، وليصبح مهددًا بعقوبة قاسية من إدارة الفريق قد تصل إلى الشطب النهائي.