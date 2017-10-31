لهذا السبب.. اتحاد الكرة الفرنسي يطالب بعقاب رئيس رابطة الدوري الإسباني

المصدر: د -ب-أ

طالب نويل لوجراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من نظيره في الاتحاد الإسباني خوان لويس لاريا بوضع حد لهجوم خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني ضد باريس سان جيرمان.

وصعد تيباس من هجومه ضد باريس سان جيرمان منذ تعاقد النادي الفرنسي مع النجم البرازيلي نيمار من صفوف برشلونة مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 222 مليون يورو.

وطالب تيباس من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بفرض عقوبات صارمة ضد سان جيرمان بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية عن لوجراي قوله خلال اجتماع لليويفا في كولونيا، أنه سيقاضي تيباس إلا إذا نجح اتحاد الكرة الإسباني في كبح جماحه.