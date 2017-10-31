محكمة أمريكية تقضي بسجن مسؤول سابق بالفيفا 15 شهرًا

قضت محكمة أمريكية، اليوم الثلاثاء، بسجن كوستاس تاكاس، مسؤول كرة القدم السابق بجزر كايمان مدة 15 شهرا بناء على اتهامات بالكسب غير المشروع موجهة له من جانب السلطات الأمريكية.

وأقرت القاضية باميلا تشين بسجن تاكاس، البالغ 61 عاما، مدة 15 شهرا حيث قضى منهم المسؤول السابق عشرة أشهر بالفعل في سويسرا عقب إلقاء القبض عليها في أيار/مايو 2015 قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وألزمت المحكمة أيضا تاكاس بدفع تعويض بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي بالاشتراك مع نائب الرئيس السابق للفيفا جيفري ويب الذي أقر بالذنب في مجموعة من الجرائم في تشرين الثاني / نوفمبر 2015.

وكان تاكاس يشغل منصب السكرتير العام لاتحاد كرة القدم في جزر كايمان كما كان ملحقا لويب الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وكانت الشرطة السويسرية قد ألقت القبض على تاكاس وويب بناء على توصية من الولايات المتحدة، إلى جانب خمسة مسؤولين كرويين آخرين، خلال تواجدهم في زيوريخ لحضور اجتماع الجمعية العمومية للفيفا (كونغرس الفيفا) في أواخر أيار/مايو 2015.

وواجه تاكاس، وهو مواطن بريطاني، تهمة طلب رشاوى بملايين الدولارات نيابة عن ويب، في صفقات تتعلق بحقوق التسويق لمباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لنسختي 2018 و2022 .

وكان ويب، النائب السابق لرئيس الفيفا، قد وافق على تسليمه وأصر على براءته أمام المحكمة في نيويورك.