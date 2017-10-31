ديشان مدرب فرنسا يوقّع عقدًا جديدًا حتى 2020

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن “ديدييه ديشان” مدرب المنتخب وقّع عقدًا جديدًا للبقاء مع الفريق حتى العام 2020.

وتأهلت فرنسا إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا تحت قيادة “ديشان” بعد فوزها 2-1 على روسيا البيضاء في وقت سابق من هذا الشهر، وأنهى الفريق مسيرته بالخسارة مرة واحدة في 10 مباريات بالتصفيات.

وتولَّى “ديشان”، الذي كان قائدًا لفرنسا في المرة الوحيدة التي تُوجت فيها بلقب كأس العالم العام 1998 على أرضها، تدريب الفريق العام 2012.

وقاد ديشان البالغ من العمر 49 عامًا، فرنسا إلى دور الثمانية لكأس العالم 2014 قبل أن تحلَّ في مركز وصيفة البطلة البرتغال في بطولة أوروبا 2016.