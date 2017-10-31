لماذا طالب ليفاندوفسكي بايرن ميونخ بضم مهاجم بديل؟

طالب البولندي روبرت ليفاندوفسكي ناديه بايرن ميونيخ الألماني، ضم مهاجم جديد يحل بدلاً منه في حال الإصابة، قبيل لقاء النادي البافاري وسلتيك الأسكتلندي ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بغياب مهاجمه المصاب.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: “حاليا لا يوجد احتياطي لمركزي، لا يمكن لأحد أن يستمر باللعب 90 دقيقة طوال الموسم، واللعب مرة كل ثلاثة أيام”.

وفي غياب ليفاندوفسكي (29 عاما)، يفتقد بايرن وجود رأس حربة.

ويحل بايرن الثلاثاء ضيفا على سلتيك في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية التي يتصدرها باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد تسع نقاط، متقدما على بايرن الثاني (6 نقاط) وسلتيك الثالث (3 نقاط).

وخرج ليفاندوفسكي من مباراة فريقه ضد لايبزيغ (2-صفر) السبت ضمن بطولة ألمانيا لكرة القدم، بعد معاناته من آلام في الفخذ. وفضل المدرب يوب هاينكس إراحته في المباراة الأوروبية الثلاثاء.

واستدعى هاينكس الناشئ مانويل فينتزهايمر من فريق تحت 18 عاما للمشاركة في المباراة ضد النادي الأسكتلندي.

وسبق للمدير الرياضي للنادي البوسني حسن صالح حميدزيتش أن أعلن أن بايرن “يبحث في” ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

إلا أن هذه الخطوة قد لا تكون بالسهولة التي يأمل بها بايرن، إذ أن أي مهاجم جديد سيجد نفسه مضطرا لتمضية معظم الوقت على مقاعد البدلاء، وهو ما لن يكون مغريا لاسيما قبل أشهر من كأس العالم.

كما أن قواعد الاتحاد الأوروبي للاعبين القادرين على المشاركة في دوري الأبطال، ستحد حكما من خيارات النادي الألماني. وبموجب هذه القواعد، يمكن للنادي إدراج ثلاثة لاعبين جدد في تشكيلته بحلول منتصف ليل الأول من شباط/فبراير، إلا أنه يتوجب على هؤلاء ألا يكونوا قد شاركوا في دور المجموعات مع أي فريق آخر.