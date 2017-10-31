نجاة أحد جماهير بوكا جونيورز من الموت داخل جدار الملعب (فيديو)

علِق أحد مشجعي بوكا جونيورز الأرجنتيني داخل حائط ملعب الفريق، حينما كان يحاول دخول الاستاد عبر فتحة بالحائط، بدلًا من اللجوء للطريق المعتاد عبر البوابات.

وعلق المشجع داخل الحائط لمدة 6 دقائق، قبل أن ينجح أصدقاؤه في إنقاذه عبر سحبه من قدميه وإعادته مرة أخرى خارج الملعب، بعد تعرضه لبعض الكدمات والسحجات.

وقع هذا الحادث الغريب خلال مباراة بوكا جونيورز أمام بلغرانو في ملعبه بومبونيرا الشهير الخاص ببوكا، حيث يوجد ثقب كبير في أحد مدرجات الاستاد يسمح للمشجعين بالولوج عبره للدخول إلى أحد المدرجات مباشرة.

وتمكن أحد المشجعين من الدخول عبر رأسه من الفتحة، لكنه علق في منتصفها بينما كانت الكاميرات تصور هذه المشاهد دون أن يدري هو وأصدقاؤه.

وقال الرجل لوسائل إعلام محلية، عقب نجاته، إنه كان يرتدي بدلة رياضية وفجأة في منتصف الطريق نحو المدرجات علق، وصرخ لأصدقائه من أجل إنقاذه، وكان أحدهم يصور الواقعة بدلًا من المشاركة في عملية الإنقاذ، قبل أن يتعرض للاختناق ومن ثم الوفاة.

وتم سحب الرجل من ساقيه ليعود لمشاهدة المباراة التي اكتسح خلالها بوكا جونيورز ضيفه بأربعة أهداف نظيفة، لكن هذه الواقعة استغلتها الأندية المنافسة لبوكا وتندرت بها.