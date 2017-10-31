أستراليا تبدأ تجربة إعطاء المدربين بطاقات صفراء وحمراء

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم ،اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ في تجربة نظام لإشهار البطاقات الصفراء والحمراء للمدربين أو غيرهم من مسؤولي الفرق اعتبارًا من الأسبوع المقبل ،في محاولة لتحسين السلوك خارج الملعب في الدوري المحلي.

وتشمل الوقائع ،التي سيسمح فيها بإشهار البطاقة الحمراء ،إلقاء زجاجة الماء بشكل “يسبب خطرًا أو بطريقة عدوانية” ،أو البصق، أو استخدام عبارات مهينة، أو اقتحام المنطقة الفنية للفريق المنافس “بطريقة عدائية”.

وسيحصل المدربون على بطاقة صفراء ،في حالة إلقاء زجاجة ماء للاعتراض، أو التصفيق بشكل ساخر للحكم، أو “القيام باشارات، أو تصرفات مستفزة ،أو ساخرة أو تحريضية”.

وقال جريج أورورك ،رئيس دوري المحترفين الأسترالي: “هذه الإجراءات ستساعد المشجعين والمشاهدين على إدراك أفضل للأمور، التي يواجهها الحكام كل أسبوع ،وستساعد على تعزيز الاحترام تجاههم”.

وأضاف “الشيء الأكثر أهمية ،هو أنها سترسل رسالة قوية ،بأن أي سلوك سيء تجاه الحكام أو الفريق المنافس ،هو أمر غير مقبول وستكون له عواقبه”.

وتابع “الهدف الأساس هو ضبط التصرفات بداية من المنطقة الفنية ،وصولًا إلى الحكام، وأيضًا بين الجالسين خارج خطوط الملعب”.

وحصل الاتحاد الأسترالي على موافقة المجلس الدولي لكرة القدم لتطبيق ما يعتقد أنها تجربة لا سابق لها في أعلى درجة من بطولة دوري محلية.

وفي أبريل / نيسان أصبح دوري المحترفين الأسترالي ،أول بطولة دوري في العالم، تستخدم حكم الفيديو المساعد.