قرعة كأس ألمانيا تضع بروسيا دورتموند في مواجهة بايرن ميونخ

أوقعت قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم التي جرت اليوم الأحد، فريق بروسيا دورتموند (حامل اللقب) في مواجهة ملتهبة خارج ملعبه أمام منافسه العتيد بايرن ميونخ.

وتعد هذه النسخة السابعة على التوالي للبطولة، التي يلتقي خلالها قطبا الكرة الألمانية، حيث بدأت سلسلة مواجهاتهما في نهائي المسابقة العام 2012.

وكان بروسيا دورتموند اجتاز عقبة “بايرن ميونخ” في ميونخ في الدور قبل النهائي للبطولة عامي 2015 و2017.

وتُوِّج بروسيا دورتموند باللقب في الموسم الماضي، لكنه خسر المباراة النهائية العام 2015 أمام فولفسبورغ.

في المقابل، تغلب بايرن ميونخ على بروسيا دورتموند في نهائي البطولة عامي 2014 و2016، لكنه أخفق في الفوز باللقب العام 2012، بخسارته أمام غريمه التقليدي في النهائي.

وفي باقي المباريات، فاز بايرن ميونخ على دورتموند في دور الـ 8 بنسخة البطولة العام 2013، ليواصل مسيرته في المسابقة التي تُوِّج بها آنذاك عقب فوزه على شتوتغارت في المباراة النهائية.

كما أسفرت القرعة أيضًا عن وقوع ماينز في مواجهة شتوتغارت، وفيردر بريمن مع فرايبورغ، وبغروسيا مونشنغلادباخ مع بايرليفركوزن، وشالكة مع كولون.

كما يلتقي نورمبيرغ مع فولفسبورغ، وآينتراخت فرانكفورت مع هايدنهايم، وإنغولشتت مع بادربورن.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ 16 يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، فيما ستقام المباراة النهائية يوم 19 مايو المقبل بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.