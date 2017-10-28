حيلة ذكية من مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني (صورة)

شهد لقاء ماينز وآينتراخت فرانكوفرت لحساب الجولة العاشرة من الدوري الألماني الدرجة الأولى، حدثًا غريبًا كان بطله المدافع الأرجنتيني دافيد أبراهام لاعب الفريق الزائر.

وقام المدافع الأرجنتيني بدفع خفيف للمهاجم الياباني يوشيتوري موتو لاعب ماينز داخل مربع العمليات حين لاحظ أن زميله في طريقه لتمرير الكرة نحوه، وذلك ليصبح المهاجم الياباني في وضعية تسلل، لأنه كان في نفس الخط مع مدافعي فريق آينتراخت فرانكفورت.

ونجحت الحيلة بشكل، جيد حيث وصلت الكرة للمهاجم الياباني، وأعلن حكم اللقاء عن وجوده في موقع تسلل.

ولم ينتبه حكم اللقاء لحيلة المدافع الأرجنتيني والتي كانت أيضًا ستكلّفه ركلة جزاء ضد فريقه.

وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1 ليرفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع مؤقتًا، مقابل 11 نقطة لماينز في المركز الحادي عشر مؤقتًا أيضًا.