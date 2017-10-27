“داعش” يهدد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا (صورة)

نشر أحد المواقع المتخصص في الجماعات الجهادية صورًا لمدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب بلباس الإعدام الذي استعمله تنظيم ” داعش “، وفي الصورة شخص موجه إليه مسدسًا، وأكدت أنه تهديد مباشر لتصفيته.

وبعد تهديدها باستهداف كأس العالم روسيا 2018 بصورة استعملت خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عادت الجماعات الإرهابية لتهدد هذه المرة مدرب منتخب فرنسا بشأن مواقفه العنصرية، وكتبت على الصورة “عدو الله “.

وأبعد ديشامب المهاجم الجزائري الأصل، كريم بنزيمة، من المنتخب الفرنسي على خلفية قضية الشريط الجنسي لمواطنه ماتيو فالبوينا، واتهم بكونه استجاب لضغط جماعات عنصرية تكره العرب والمسلمين.