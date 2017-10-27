باريس سان جيرمان يعزز صدارته لترتيب الدوري الفرنسي بالفوز على نيس (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

عزز باريس سان جيرمان صدارته لترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه نيس 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاحية مباريات المرحلة الحادية عشر بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من ادينسون كافاني (هدفين) في الدقيقتين الثالث و31 ودانتي بونفيم، لاعب نيس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد نيس عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.

بهذا الفوز حافظ سان جيرمان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا فوزه التاسع هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين.

وتعد هذه الهزيمة هي السابعة لنيس هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.