“فيفا” يفتح الأمل للاعبين أصحاب “الجنسيتين”.. تعرّف على التفاصيل

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم باب الأمل لعدة لاعبين بشأن إمكانية اللعب لمنتخب آخر، بعد إعلانه التفكير في تغيير القوانين الحالية، والتي تمنع أي لاعب لعب رسميا مع منتخب، اللعب لمنتخب آخر.

ومن المحتمل أن يجري الفيفا تعديلا على قوانينه تسمح لأي لاعب يحمل جنسيتين اللعب لمنتخب ثانٍ، مع وضع شرط يتعلق بعدد اللقاءات التي لعبها مع المنتخب الأول والتي قد لا تتجاوز 5 لقاءات.

القانون الحالي يحرم لاعبين من فرصة اللعب دوليا بسبب اشتراكهم لدقائق أو للقاء أو لقاءين وديين مع منتخب معين، وحرمانهم من تمثيل منتخب بلادهم الأم أو منتخب آخر يحمل جنسيته.

وقد يستفيد من القرار عدة لاعبين، خاصة في بلجيكا وهولندا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل والبرتغال حيث يتواجد عدد كبير من اللاعبين يحملون جنسيتين ومن بينهم لاعبون يحملون جنسيات عربية كمنير الحدادي والبقالي ويونس قابول من المغرب.

كما ستستفيد عدة منتخبات أفريقية من القرار الجديد وستتمكن من دعوة لاعبين لعبوا لدقائق أو لقاءات أقل من منتخبات أوروبية.