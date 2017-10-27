هل يتم استبدال كأس العالم للقارات ببطولة جديدة للأندية؟

قال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إنه قد يتم استبدال كأس القارات ببطولة جديدة لأندية العالم.

وأكد انفانتينو أيضا أن الفيفا سيعترف رسميا بنتائج بطولة أندية العالم القديمة (كأس انتركونتيننتال) التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي قبل إلغائها.

وينظم الفيفا حاليا كأس العالم للأندية سنويا بمشاركة أبطال القارات لكن البطولة عانت مؤخرا من هيمنة أوروبية حيث بات صعبا على أندية القارات الأخرى تشكيل أي خطورة على بطل أوروبا.

وتقام كأس القارات في العام الذي يسبق كأس العالم بمشاركة أبطال القارات.

وقال انفانتينو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الفيفا “كأس العالم للأندية الحالية بطولة جيدة لكنها لا تتمتع بالتأثير الكبير الذي كان مأمولا لتطوير كرة القدم بالأندية في جميع أنحاء العالم، علينا البحث عن تطوير شيء متميز وجديد يمكنه مساعدة كرة القدم على مستوى الأندية والقارات حول العالم.

وأضاف: “عندما ينظم الفيفا بطولة يجب أن تكون متميزة لذلك إما أن ننظم بطولة متميزة أو لا نفعل”.

لكن انفانتينو أكد أنه من المهم عدم زيادة ازدحام برنامج المباريات الدولية أيضا.

وأضاف “قد يكون هناك خيار لتنظيم بطولة بديلة لكأس القارات”.

وتقام كأس العالم للأندية في شكلها الحالي منذ 2005 وقبل ذلك بين 1980 و2004 كانت تقام مباراة واحدة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في طوكيو.

وسبق ذلك ما يسمى كأس انتركونتيننتال التي تجمع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في مواجهة من مباراتين تستضيف كل قارة مباراة منهما.

وشهدت هذه المواجهة الكثير من أعمال العنف ما دفع بعض الأندية في النهاية لرفض المشاركة فيها.