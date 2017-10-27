بايرن ميونخ يتعاقد مع لاعب شاب

أعلن نادي بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليفا)، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب السويدي الشاب أليكس تيموسي أندرسون من هلسنبورغ السويدي.

لكن بايرن ميونخ أوضح أن اللاعب، البالغ من العمر 16 عامًا، سيستمر مع ناديه الحالي، المنافس بدوري الدرجة الثانية السويدي، حتى يوليو 2019.

وقال حسن صالحميديتش، مدير الكرة في بايرن ميونخ، خلال تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: “أليكس تيموسي أندرسون لاعب يتمتع بموهبة كبيرة، نحن واثقون من أنه سيشق طريقه في بايرن ميونخ”.

وخاض أندرسون 16 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفين، وقد مثَّل السويد ضمن منتخب الشباب.