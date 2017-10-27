سيريناو يليامز تعرض قصرها الفخم للبيع (صور)

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز عرضت قصرها للبيع مقابل 12 مليون دولار.

وأوضحت صحيفة “صن” أن قصر سيرينا يتكون من 6 غرف نوم، و7 حمامات، وصالة رياضية فخمة بمساحة 2.7 فدان، ويقع في منطقة بيل إير في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن لاعب التنس الأمريكية الشهيرة والتي تبلغ من العمر 36 عامًا اشترت القصر (من الطراز التقليدي) في العام 2006 مقابل 6.6 مليون دولار، أي أنها ستربح النصف تقريبًا حال بيعه بـ 12 مليون دولار.

ووفقًا للصحيفة فإن سيرينا وزوجها يبحثان عن منزل جديد بعد أن أنجبا طفلًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القصر يشمل بركة سباحة مذهلة، وممرات مغطاة تحجب الشمس الحارقة لدى دخول الضيوف، موضحة أنه بُنِيَ العام 1935.

وتملك سيرينا ويليامز منزلين آخرين في ولاية فلوريدا، والعاصمة الفرنسية باريس.



وسيرينا ويليامز ذاع صيتها العام 2002 بعد أن احتلت المركز الأول على لائحة ترتيب لاعبات التنس، وسيطرت على الصدارة مدة 186 أسبوعًا متتاليًا، وهي أطول سلسلة في تاريخ التصنيف لفئة السيدات

كما أحرزت ويليامز 39 لقبًا في بطولات الغراند سلام، بواقع 23 بطولة للفردي و14 للزوجي، و2 للزوجي المختلط، وهي شقيقة فينوس ويليامز.