الاتحاد الألماني يحقق مع هرتا برلين بسبب لافتة

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه يجري تحقيقات مع نادي هرتا برلين، بسبب لافتة رفعها مشجعوه خلال المباراة، التي خسرها الفريق أمام كولون ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

وكشف متحدث باسم الاتحاد الألماني أن التحقيقات تجرى بشأن رفع مشجعي هرتا برلين لافتة تحمل كلمات تشير إلى الاعتداءات، التي طالت عددا من النساء في كولونيا خلال احتفالات رأس السنة في 2016.

وأدان مايكل بريتز، المدير الفني لهرتا برلين، رفع تلك اللافتة قائلًا: “لا أستطيع أن أدرك أنهم مشجعون لهرتا برلين. نحن لا نود أن نرى ذلك هنا”.

وخسر هيرتا برلين أمام كولون 3/1 ويودع كأس ألمانيا من الدور الثاني، في حين يحتل المركز الحادي عشر على لائحة ترتيب الدوري الألماني.