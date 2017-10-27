الشرطة الفرنسية تعتقل حارس باريس سان جيرمان السابق

اعتقلت الشرطة الفرنسية نيكولاس دوشير(37) عامًا حارس فريق لانس الفرنسي بتهمة الاعتداء بالعنف على صديقته تحت تأثير الكحول ومدّدت مدة وضعه تحت الحراسة النظرية.

ويعد الحارس نيكولاس دوشيز من أفضل حراس المرمى الفرنسيين خلال السنوات الماضية رغم كونه لم يلعب لقاء واحدًا مع المنتخب الفرنسي، لكنه كان دائمًا ضمن قائمة المدربين السابقين، وكان ترتيبه بين الرابع والخامس في حراس المنتخب الفرنسي.

ولعب دوشيز مع عدة فرق فرنسية، أبرزها: تولون، ورين، وباريس سان جرمان، والذي توج برفقته بـ 6 ألقاب محلية.

وتدخلت الشرطة بعد توصلها بشكوى لإنقاذ امرأة في أحد الأحياء الراقية في باريس تعرضت للعنف المنزلي، وحين وصلت لباب الشقة ترددت في اقتحامها قبل أن تفتح صديقة الحارس لهم الباب.

ووجدت الشرطة صديقة الحارس مغطاة بالدماء، وبها عدة جراح، وتبكي بشدة وترتجف من الخوف، بينما كان نيكولاش دوشيز في صالة البيت في وضع يؤكد تناوله كمية كبيرة من الكحول.

وبحسب الشرطة فإن سبب الاعتداء على الشابة البالغة 28 عامًا كان بسبب غيرة صديقها الحارس بعد قضائهما ليلة في أحد المطاعم حيث تناولا العشاء.

ولكم “نيكولاس دوشيز” صديقته بقوة، وحاول تكسير وجهها بضربه على الجدار، وقال مسؤول أمني تعليقًا على قوة ضرباته على وجه صديقته مازحًا: “عليه أن يعلّق حذاءه ويعتزل كرة القدم، وعليه أيضًا أن يعلق لكماته القوية”.