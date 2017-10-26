الاتحاد الفرنسي يحدد مدة إيقاف نيمار

قرر الاتحاد الفرنسي إيقاف نيمار مباراة واحدة بعد حصوله على أول بطاقة حمراء منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي قادمًا من برشلونة مقابل صفقة قياسية جعلته أغلى لاعب في العالم.

وتعرض نيمار للطرد خلال التعادل 2/2 مع مارسيليا في الدوري يوم الأحد الماضي وذلك بعدما فقد أعصابه في الدقائق الأخيرة.

واشتبك المهاجم البرازيلي مع فلوريان ثوفين لاعب مارسيليا رغم أن الكثيرين شاهدوا لاعب برشلونة السابق يتعرض لضغط شديد أدى إلى فقدانه أعصابه.

ولن يشارك نيمار خلال مباراة نيس المقبلة وقد يتعرض لإيقاف مباراة أخرى في حال تكرار نفس الأمر خلال مسابقة الدوري.

كما بدأت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي إجراءات تأديبية ضد مارسيليا لسلوك جماهيرهم خلال المباراة المثيرة.

وسيرد نادي المدينة الساحلية على الاتهامات باستخدام جماهيره للألعاب النارية والليزر فضلًا عن إلقاء مقذوفات في الملعب في 16 نوفمبر المقبل.