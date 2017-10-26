بالاتفاق بين البلدين.. منع مشجعي المنتخب الزائر من حضور مباراتي كرواتيا واليونان

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الخميس أنه لن يُسمح بحضور مشجعي الفريق الزائر في مباراتي المنتخب الوطني أمام اليونان في ملحق تصفيات كأس العالم بسبب مخاوف من وقوع مشكلات من الجماهير.

وقال الاتحاد الكرواتي “توصل مسؤولو الاتحاد الكرواتي والاتحاد اليوناني في أثينا اليوم إلى اتفاق بعدم حضور جماهير المنتخب الزائر في مباراتي الذهاب والإياب بملحق تصفيات كأس العالم”.

وأضاف “بعد الأخذ في الاعتبار عوامل الخطر والموقف الأمني اتخذ الاتحادان قرارا مشتركا بعدم بيع أي تذاكر لمشجعي المنتخب الزائر في المباراتين”.

وتابع “تم إبلاغ الفيفا والاتحاد الأوروبي وباقي الجهات بهذا القرار”.

وستقام مباراة الذهاب في كرواتيا في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني على أن تستضيف اليونان مباراة الإياب بعدها بثلاثة أيام. ويتأهل الفائز مباشرة للعب في كأس العالم العام المقبل.

وفي 2011 شهدت مباراة المنتخبين في تصفيات بطولة أوروبا 2012 أعمال شغب خطيرة من المشجعين في أثينا.

وقبلها بعام واحد ألقى مشجعون لفريق دينامو زغرب الحجارة على حافلة فريق باوك قبل مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.

وارتكب مشجعون في كرواتيا عدة وقائع شغب في تصفيات بطولة أوروبا 2016 مما تسبب في خوض المنتخب الوطني مباريات دون حضور مشجعين وتضمن ذلك اللعب أمام أيسلندا وتركيا دون جماهير في تصفيات كأس العالم 2018.