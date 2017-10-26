اتحاد أوروغواي للكرة يُمهل نقابة المحترفين 48 ساعة لحل أزمة اللاعبين المُضربين

طالب اتحاد أوروغواي لكرة القدم ،أمس الأربعاء، نقابة اللاعبين المحترفين بضرورة العمل خلال الـ48 ساعة المقبلة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ،وإعادة النشاط الطبيعي لمنافسات بطولة الدوري في القسمين الأول والثاني، والتي كانت قد توقفت على خلفية الإضراب المفتوح ،الذي أعلن عنه اللاعبون مؤخرًا.

وقال المجلس التنفيذي لاتحاد أوروغواي لكرة القدم في تصريح لأحد مسؤوليه: “في حال لم يتم هذا، سيقوم اتحاد أوروغواي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات المناسبة ؛لوضع حد لهذا الصراع ،الذي يعيق عودة النشاط لهذه البطولات”.

وكانت مجموعة من خمسمائة لاعب قد أعلنت الدخول في إضراب مفتوح تحت شعار “متحدون أكثر من أي وقت مضى” ،وذلك للتعبير عن رفضهم للإدارة الحالية لنقابة اللاعبين المحترفين في أوروغواي ،والتأكيد على أنهم لا يشعرون بأنها تمثلهم على أفضل وجه.

وأعرب اللاعبون المذكرون عن غضبهم من الطريقة التي تدار بها نقابتهم، التي تضم في عضويتها 900 لاعب، كما طالبوا بدعوة جمعيتها العمومية بالانعقاد من أجل مناقشة هذه الموضوعات، وهو ما تم بالفعل أمس ،حيث تم توجيه دعوة للأعضاء للاجتماع في الـ13 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.