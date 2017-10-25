الغاني أسامواه جيان يُطلق شركة طيران باسمه

أطلق أسامواه جيان المهاجم السابق للعين الإماراتي وسندرلاند الإنجليزي مشروعه الخاص الذي قد يدر عليه الملايين من الدولارات بعد الاعتزال رغم غرابته، حيث أطلق خطوطًا جوية تحمل اسمه.

وأصبح المهاجم الغاني المميز أغلى لاعب غاني عندما انتقل من رين الفرنسي إلى سندرلاند الإنجليزي مقابل 13 مليون جنيه استرليني في 2010.

وسجل جيان 11 هدفا في 37 مباراة مع سندرلاند قبل انتقاله للعين الإماراتي ثم شنغهاي سيبغ الصيني وانضم مؤخرا إلى قيصرة سبور التركي في يوليو/تموز الماضي.

وأعلن الرئيس الغاني نانا اكوفو-ادو يوم الأربعاء أن المهاجم البالغ عمره 31 عاما حصل على موافقة بتأسيس شركة طيران ستحمل اسمه.

وقال أكوفو-أدو خلال معرض الطيران الإفريقي الذي تستضيفه غانا ” لقد تم إبلاغي بشكل موثوق بأن قائد فريقنا الوطني لكرة القدم، أسامواه جيان حصل على رخصة طيران جوي.

يعمل بحماس لإنشاء شركة طيران، وسيطلق عليها اسم بيبي غيت. أريدم أن أدعو الغانيين في الداخل والخارج للاستثمار في قطاع الطيران المتنامي بشكل سريع”.

وتشير تقارير صحفية محلية إلى أن جيان الذي يشتهر بلقب “بيبي غيت” سيبدأ شركته بتشغيل طائرات شحن قبل التوسع في تقديم خدمات الركاب والسفر.

ويملك المهاجم البارز عدة أعمال تجارية بعيدا عن المستطيل الأخضر تدر عليه أرباحا كبيرة بعيدا عن تعاقداته وعقود الرعاية.