ركلات الترجيح تقود بايرن ميونخ لدور الـ16 بكأس ألمانيا

المصدر: د -ب-أ

واصل بايرن ميونخ مسيرته ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما صعد لدور الستة عشر للمسابقة عقب فوزه 5 / 4 على مضيفه لايبزغ بركلات الترجيح في دور الـ32 للمسابقة اليوم الأربعاء.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق البافاري.

ورغم النقص العددي، الذي عانى منه لايبزغ عقب طرد لاعبه نابي كيتا في الدقيقة 54، بادر إيميل فورسبيرج بالتسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ولم يدم تقدم لايبزغ طويلا، بعدما أدرك تياغو ألكانتارا التعادل لبايرن في الدقيقة 73.

كاس المانيا | لايبزيغ 1 × 0 بايرن ميونخ | هدف اول لايبزيغ HD https://t.co/lZrO7UQT8T — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

كاس المانيا | لايبزيغ 1 × 1 بايرن ميونخ | هدف التعادل بايرن ميونخ تياقو بعد اسيست رائع من بواتينغ HD

انتهت المباراة بتعادل الأيجابي 1-1 https://t.co/y4AkHkyNuD — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وودع فريق هيرتا برلين البطولة مبكرا، عقب خسارته 1 / 3 أمام ضيفه كولون في وقت سابق اليوم.

وافتتح سيمون زولر التسجيل لكولون في الدقيقة 35، قبل أن يضيف زميلاه دومينيك ماروه وكريستيان كليمينس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و64، فيما تكفل نيكلاس شتارك بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لهيرتا في الدقيقة 69، ليقتنص كولون بطاقة التأهل لدور الستة عشر للمسابقة.

وتأهل شتوتغارت إلى الدور نفسه، بعدما تغلب 3 / 1 على مضيفه كايزرسلاوتيرن، فيما اقتنص فولفسبورغ فوزا ثمينا 1 / صفر من ضيفه هانوفر، وفاز نورمبيرغ بصعوبة بالغة على مضيفه أوزنابروك 3 /2.