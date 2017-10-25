سرعة مذهلة للاعب في الدوري الإندونيسي تنتهي بهدف رائع (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب في الدوري الإندونيسي ينطلق بسرعة مذهلة من منتصف ملعبه ليخطف الكرة ويسجل هدفًا باهرًا في شباك الخصم.

وأظهر تيرينس بوهيري، لاعب فريق بورنيو، في المباراة أمام ميترا كولار في الدوري الإندونيسي سرعة خارقة عندما انطلق بسرعة لا تُصدّق من حوالي 70 مترًا ليسبق لاعب الفريق الخصم إلى الكرة، علمًا أن الأخير كان أقرب منه إليها، ثم واصل انطلاقته الصاروخية وتخطى الحارس ببراعة، وسجل هدفًا رائعًا.

سرعة مذهلة للاعب في الدوري الإندونيسي تنتهي بهدف رائع تعرف على التفاصيل عبر الرابط: https://t.co/5RFnaGIhZQ#إرم_سبورت pic.twitter.com/2lLIhHgcF5 — إرم سبورت (@EremSports) October 25, 2017

ويعد من أسرع اللاعبين المعروفين في العالم: الغابوني بيير إيريك أوباميانغ، مهاجم دورتموند الألماني، وجيلسون مارتينز، لاعب سبورتنغ لشبونة ومنتخب الرأس الأخضر، والويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني.