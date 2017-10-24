إبسوس: تأييد شعبي واسع بأمريكا الشمالية لاستضافة كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن أكثر من ثلاثة أرباع مواطني أمريكا الشمالية الذين شملهم استطلاع رأي أظهروا مساندة واسعة لخطط استضافة كأس العالم 2026.

واستطلعت شركة إبسوس للدراسات والأبحاث آراء ألف مواطن في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتسعى الدول الثلاث لتقديم عرض مشترك لتنظيم كأس العالم 2026 والتي ستكون النسخة الأولى التي ينافس فيها 48 منتخبا.

ومن المتوقع أن تستضيف الولايات المتحدة معظم مباريات البطولة.

وقال كريس جاكسون المتحدث باسم شركة إبسوس في مؤتمر عبر الفيديو “أحد أهم الأشياء التي أظهرها الاستطلاع حجم التأييد الشعبي القوي لفكرة تنظيم أمريكا الشمالية (لكأس العالم)”.

وتابع “لا توجد معارضة حقيقية لنتحدث عنها”.

وقال جاكسون إن نسبة التأييد في المكسيك وصلت الى 83 في المئة و76 في كندا و74 في الولايات المتحدة.

وكانت أكثر الأشياء التي أعجبت المواطنين الأمريكيين في العرض المكاسب الاقتصادية المتوقعة بينما كان الترويج لصورة المكسيك وكندا عالميا أكثر الأشياء التي أعجبت الناس في المشروع.

كما يسعى الكنديون إلى زيادة شعبية اللعبة وانتشارها.

وسيتم اختيار العرض الفائز بالتنظيم خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا) في موسكو في يونيو حزيران المقبل.

وتقدم المغرب أيضا بعرض لتنظيم نسخة 2026.