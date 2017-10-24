روسيا ترفع ميزانية كأس العالم

المصدر: د -ب-أ

قررت روسيا زيادة الميزانية المخصصة لكأس العالم 2018 بأكثر من 510 ملايين يورو.

وأعلن “ديميتري ميدفيديف” رئيس وزراء روسيا هذه الزيادة اليوم الثلاثاء دون أي تفاصيل.

وارتفعت تكلفة الاستعداد للبطولة التي ستقام العام المقبل إلى أكثر من 678 مليار روبل (ما يقرب من 10 مليارات يورو)، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “تاس” الروسية.

ويأتي أكثر من نصف هذا المبلغ من ميزانية الدولة، كما تأتي حصة أخرى من الأقاليم والشركات.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم في 11 مدينة روسية خلال الفترة من 14 حزيران/يونيو حتى 15 تموز/يوليو.