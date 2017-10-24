سطو مسلّح على سيارة حارس مرمى برازيلي في الشارع (فيديو)

تعرضت سيارة حارس فريق بوتافوغو البرازيلي، جيفيرسون، لعملية سطو مسلح في أحد شوارع مدينة ريو دي جانيرو، في مشهد أقرب إلى مسلسلات “الأكشن”.

وأظهرت لقطات مصورة من إحدى الكاميرات في الشارع العملية، إذ طاردت سيارة السارقين سيارة جيفيرسون وأوقفته، حيث ترجّل 3 مسلحين وأشهروا سلاحهم باتجاه الحارس وأجبروه على الركوع في الشارع، ثم استقلّوا سيارته الفخمة ولاذوا بالفرار.

Recebi de amigos botafoguenses o vídeo do assalto que Jefferson sofreu. (Fico devendo os créditos) pic.twitter.com/T0fK6d78Lp — Rodrigo Silva (@brrodrigosilva) October 24, 2017

في حين ذكرت تقارير محلية أخرى أن الشرطة استطاعت استعادة سيارة الحارس خلال مداهمة لمكان العصابة، في وقت متأخر من ليلة الأحد.