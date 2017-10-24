سطو مسلّح على سيارة حارس مرمى برازيلي في الشارع (فيديو)

سطو مسلّح على سيارة حارس مرمى برازيلي في الشارع (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تعرضت سيارة حارس فريق بوتافوغو البرازيلي، جيفيرسون، لعملية سطو مسلح في أحد شوارع مدينة ريو دي جانيرو، في مشهد أقرب إلى مسلسلات “الأكشن”.

وأظهرت لقطات مصورة من إحدى الكاميرات في الشارع العملية، إذ طاردت سيارة السارقين سيارة جيفيرسون وأوقفته، حيث ترجّل 3 مسلحين وأشهروا سلاحهم باتجاه الحارس وأجبروه على الركوع في الشارع، ثم استقلّوا سيارته الفخمة ولاذوا بالفرار.

في حين ذكرت تقارير محلية أخرى أن الشرطة استطاعت استعادة سيارة الحارس خلال مداهمة لمكان العصابة، في وقت متأخر من ليلة الأحد.

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