جيوفينكو يحتفل بهدف لفريقه بشرب الجعة والقائها على الجماهير (فيديو)

احتفل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو ،نجم تورنتو، بتسجيل فريقه هدف التعادل 1-1 في شباك أتلانتا ضمن الدوري الأمريكي للمحترفين ،يوم الأحد الماضي، بشرب كوب من الجعة ألقاه عليه أحد الجماهير، ثم ألقى ،لاعب يوفنتوس السابق الكوب على المدرجات ثانية أمام صبي صغير يجمع الكرات.

وخلال المباراة ،التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ،تعادل جوزي ألتيدورمهاجم سندرلاند السابق لتورنتو 1-1، وذهب للاحتفال مع الجماهير خلف مرمى المنافس، لتلقي جماهير أتلانتا الغاضبة أكوابًا بلاستيكية من الجعة عليه وزميله جيوفينكو ،فما كان من الأخير إلا أن التقط أحدها عن الأرض وشرب ما به ثم ردها في اتجاه الجماهير مرة أخرى.

وكتب حساب تورنتو بتويتر على هذا الموقف “هذا هو كرم الضيافة من جماهير أتلانتا. سمعنا كثيرًا عن نخب شرب الجعة!”

بعد هذه الواقعة عاد أتلانتا للتقدم ثانية ،لكن جيوفينكو أحرز هدف التعادل 2-2 من ركلة حرة في الدقيقة الـ84 ؛ليسجل فريقه الرقم القياسي في عدد النقاط بالدوري برصيد 69 نقطة من 34 مباراة.

ويتصدر تورنتو الدوري في الشرق بفوزه في 20 مباراة ،وخسارة خمسة فقط ،وسيلتقي مع أحد فرق شيكاغو فاير أو ونيويورك ريد بولز وأتلانتا يونايتد أو كولومبوس كرو في الدور قبل النهائي.

وأنهى أتلانتا مباريات المنطقة الشرقية في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط فقط تفصل بين صاحب المركزين الثاني والخامس.