إقامة مباراتي كوريا الشمالية وماليزيا بتصفيات آسيا في تايلاند

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراتي ماليزيا وكوريا الشمالية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا في مكان محايد هو تايلاند ،بعد فشل محاولات استضافة كل فريق لمباراة بسبب التوترات السياسية.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب اغتيال كيم جونج نام ،الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في مطار كوالالمبور الدولي في فبراير شباط الماضي.

وفي أعقاب الحادث حظرت ماليزيا على مواطنيها السفر إلى كوريا الشمالية، ما منع المنتخب من السفر إلى بيونغ يانغ لخوض مباراة كانت مقررة في الـ28 من مارس / آذار الماضي.

ورغم أنه لم يتحدد بعد ملعب المباراة أو موعد انطلاق اللقاء فإن المباراة الأولى ستقام في العاشر من نوفمبر / تشرين الثاني ،وكأنها على أرض كوريا الشمالية بينما تقام المباراة الأخرى بعدها بثلاثة أيام.

وقال ويندسور جون ،الأمين العام للاتحاد الآسيوي :”نحن ممتنون جدًا بسبب الدعم المتواصل من الاتحاد التايلاندي لكرة القدم ،بموافقته على استضافة المباراتين”.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.