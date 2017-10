تركيا تحقق في صلة بين لافتة رفعت في مباراة ومحاولة الانقلاب

بدأت الحكومة التركية تحقيقًا بشأن لافتة رفعها مشجعون لفريق غلطة سراي لكرة القدم قالت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة إنها مرتبطة بشكل واضح بمنظمي محاولة الانقلاب التي حدثت في 2016.

وفتح المشجعون قبل انطلاق المباراة بين غلطة سراي ومنافسه المحلي فنربخشة أمس الأحد لافتة كبيرة بالأحمر والأصفر وراء المرمى عليها شخصية “روكي” التي قام بأدائها الممثل الشهير سلفستر ستالون في أحد أفلامه مع تعليق يقول “انهض” و”إنهم يبدون كبارًا لأنك راكع”.

وربطت وسائل إعلام موالية للحكومة اللافتة والتعليق المدون عليها بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وقالت صحيفة “تقويم” اليومية إن اللافتة كانت تشير إلى خطاب أدلى به كولن، نقل عنه قراءته خلاله جزءًا من قصيدة تنتهي بكلمات “انهض يا سكاريا”. وسكاريا هو إقليم في شمال غرب تركيا.

وقالت مصادر من مكتب رئيس الوزراء بن علي يلدريم إنه أمر السلطات اليوم الإثنين بالتحقيق بشأن اللافتة.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي بعد أن شهدت عنفًا أدى لإصابة حكم.

وقال غلطة سراي في بيان إن الاتهامات “محاولة مثيرة للشفقة” للإساءة للنادي، مضيفًا أن اللافتة نفسها رفعت في مباراة في مايو.

Ahah spectacular Rocky Balboa’s Galatasaray choreography before derby v Fenerbahçe. Rocky even raises his arm! pic.twitter.com/4WnJgPbDBO

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٧