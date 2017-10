الإصابة تحرم بايرن ميونخ من مجهودات مولر لمدة 3 أسابيع

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، أن مهاجمه توماس مولر سيغيب ثلاثة أسابيع عن الملاعب لإصابته بتمزق تعرض له مطلع الأسبوع الجاري ببطولة الدوري الألماني.

وأصيب مولر في الساق اليمنى، يوم السبت الماضي، في المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ بهدف نظيف على هامبورغ.

وقال بايرن ميونخ في بيان له إن المهاجم الدولي الألماني سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

Bayern will not issue a statement on Thomas Müller's injury before tomorrow. It's not expected that he will be out for so long [@Sky_Torben] pic.twitter.com/6EeKUfAukJ

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 22, 2017