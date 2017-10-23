جمهور غالاطا سراي يعتدي على الحكم خلال مواجهة فنربخشة في ديربي اسطنبول (صور)

اعتدى جمهور غالاطا سراي التركي على الحكم المساعد، خلال قمة مباريات الأسبوع التاسع في الدوري التركي، أمام فنربخشة، في ديربي اسطنبول ،والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقامت جماهير غالاطا سراي بمهاجمة الحكم المساعد ،وإلقاء الزجاجات عليه بعدما تسبب في حصول أحد لاعبي الفريق على بطاقة صفراء خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ووقع الحكم المساعد على الأرض نتيجة إصابته ليتدخل لاعبا فنربشخة لإنقاذه ومساعدته على الوقوف مرة أخرى.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص كافة، التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة ليرفع غالاطا سراي رصيده إلى 23 نقطة، في صدارة الترتيب، وفنربخشة عند 15 نقطة، في المركز السادس.

وبهذا التعادل، حافظ غالاطا سراي على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث أتم الفوز في سبع مباريات، وتعادل في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل الثالث لفنربخشة، مقابل الفوز في أربع مباريات، والخسارة في مواجهتين.