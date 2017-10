نيمار: مباراة مارسيليا لا علاقة لها بكرة القدم

لن يكون بمقدور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أن ينسى بسهولة مباراة القمة الأولى له في الدوري الفرنسي مع ناديه باريس سان جيرمان أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا، أمس الأحد، وهي المباراة التي كانت أشبه بالجحيم.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن اللاعب البرازيلي كان يتعرض للاعتداء من قبل جماهير مارسيليا في كل مرة يقترب فيها من جانبي الملعب لتنفيذ الركلات الركنية، حيث كانوا يلقون عليه أشياء مختلفة.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن نيمار قوله: “الأمر كان مبالغا فيه، لقد ألقوا علي كل شيء: عصي وعصير برتقال وكوكاكولا وكل شيء، هذه ليست كرة قدم”.

Neymar sent off! ????

The world's most expensive footballer was given his marching orders as tempers flared between PSG and Marseille… pic.twitter.com/Sm47Ee7DFV

— BT Sport Football (@btsportfootball) October 22, 2017