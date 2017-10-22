إلغاء مباريات في أورغواي بسبب إضراب اللاعبين

ألغيت أربع مباريات في دوري كرة القدم في أورغواي بما في ذلك قمة بين المتصدر بينيارول وملاحقه المباشر ديفنسور اليوم الأحد في ظل استمرار خلاف بين اللاعبين والاتحاد المحلي بشأن حقوق استغلال الصور.

ووقع مئات اللاعبين، المدعومين من اتحاد المدربين، رسالة إلى اتحاد أورغواي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي يتهمونه “بالاستغلال”.

وكتبت مجموعة من 500 لاعب يطلقون على أنفسهم اسم (متحدون أكثر من أي وقت مضى) في الرسالة “توقفوا. نطالبكم بالتوقف فورا عن استغلال حقوقنا الشخصية بأي طريقة”.

والتقى ممثلون عن اللاعبين مع مسؤولي الاتحاد يوم الجمعة الماضي لكن لم يتم التوصل لاتفاق وألغيت أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى أمس السبت ومثلها اليوم الأحد.

ويأتي الإضراب بعد شهر من إلغاء كافة المباريات في جميع أنحاء أورغواي بسبب احتجاج الحكام على تصاعد العنف ضدهم.