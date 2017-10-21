بروسيا دورتموند يواصل نزيف النقاط ويصبح مهددًا بفقدان انفراده بصدارة ترتيب الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

بات فريق بروسيا دورتموند مهددًا بفقدان انفراده بصدارة الدوري الألماني، بعدما تعادل مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت 2 /2، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة من البوندسليغا.

واستغل لايبزيغ وصيف الموسم الماضي تعادل دورتموند وأصبح على بعد نقطة واحدة من الصدارة، بعد فوزه على ضيفه شتوتغارت 1 /صفر.

وفي باقي المباريات اكتسح باير ليفركوزن مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ 5 /1 وفاز هانوفر على مضيفه أوغسبورغ 2 /1.

وتعثر دورتموند للمرة الثالثة على التوالي على مستوى جميع البطولات بعد أن خسر في الجولة الماضية من البوندسليغا أمام ضيفه لايبزيج 2 /3، كما تعادل الفريق مع مضيفه أبويل نيقوسيا 1 /1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

ويمتلك دورتموند 20 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام لايبزيغ الوصيف، وثلاث نقاط أمام صاحب المركز الثالث بايرن ميونخ، الذي بإمكانه أن يقاسمه الصدارة عبر الفوز على مضيفه هامبورغ في وقت لاحق اليوم.

وفرط دورتموند في تقدمه بهدفين نظيفين واكتفى بالتعادل مع فرانكفورت بهدفين لمثلهما.

وتقدم دورتموند بهدف حمل توقيع التركي نوري شاهين في الدقيقة 19، ثم أضاف ماكسيميليان فيليب الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ورد فرانكفورت بهدف عن طريق الفرنسي سباستيان هيلير من ضربة جزاء في الدقيقة 64، وبعد أربع دقائق فقط أضاف ماريوس وولف الهدف الثاني ليرفع فرانكفورت رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب ريد بول أرينا قاد لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر فريقه لايبزيغ للفوز على شتوتغارت بهدف نظيف سجله في الدقيقة 23.