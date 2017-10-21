تعليق دوري كرة القدم في أوروغواي بسبب إضراب اللاعبين

قرر مجلس رابطة دوري كرة القدم في أوروغواي، والمكون من رؤساء أندية الدوري، تعليق مباريات البطولة وعدم استئنافها لحين انتهاء إضراب اللاعبين.

وقال ليوناردو جويكوتشيا رئيس نادي دانوبيو: “حقيقة أننا أوقفنا البطولة”.

وكانت الأزمة التي تهدد النشاط الرسمي لكرة القدم في أوروغواي اشتعلت الأربعاء الماضي عندما قرّر نحو 500 لاعب محترف بدء إضراب للمطالبة باستقالة مسؤولي “موتيوال”، وهي النقابة الخاصة باللاعبين المحترفين في أوروغواي، وذلك بسبب اعتراض اللاعبين على سوء إدارة النقابة.

وقال نجم كرة القدم السابق إنريكي سارافيا رئيس “موتيوال” إن مجلس النقابة سيجتمع يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وتضم النقابة في عضويتها نحو 900 لاعب محترف، فيما تؤكد جبهة اللاعبين المضربين أن الإضراب يشمل أكثر من 500 لاعب من هؤلاء اللاعبين.