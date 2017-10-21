هل المال سبب بقاء ماركو فيراتي مع باريس سان جيرمان؟ اللاعب يجيب

تحدث النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان عن ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وقال فيراتي لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “منذ 5 سنوات، كنت أفكر في مستقبلي مع باريس سان جيرمان، في النهاية قررت البقاء، المال لك يكن سببًا في ذلك، عدة أندية كانت مستعدة لمنحي 100 مليون يورو للتوقيع لهم”.

وأضاف فيراتي:”الموسم الماضي واجهنا وقتًا عصيبًا، كنا بعيدين جدًا عن الأهداف التي حددناها، لقد طلبوا منا الفوز بكل شيء، لكن كانت هناك فرق أفضل منا بكثير”.

وتغلب باريس سان جيرمان 4/0 على برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لن الفريق الكتالوني فاز إيابًا 6/1، في واحدة من أكثر المباريات إثارة ليترك الفريق الباريسي بطريقة صادمة.

وتابع فيراتي:”سأكون صادقًا هذا العام، وللمرة الأولى منذ 5 سنوات، تساءلت عمّا إذا كان يجب أن أستمر مع باريس أم لا، لكن تمت طمأنتي على المشروع، والطموحات”.

وختم فيراتي:”توقيع باريس سان جيرمان مع نيمار وكيليان مبابي لم يكن سببًا في قرار بقائي هنا، وأكدت للإدارة استمراري مع النادي، قبل أن يصل مبابي، ونيمار، ولم أكن أعلم في ذلك الوقت حقًا بقدومهما”.

يشارإلى أن فيراتي (24 عامًا) انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2012 قادمًا من بيسكارا الإيطالي، وأصبح منذ ذلك الحين ركيزة أساسية في تشكيلات جميع مدربي الفريق ،وسجل 6 أهداف وصنع 37 في 210 مباريات.