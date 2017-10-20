الاتحاد الألماني يدفع غرامة متأخرة عقب 11 عامًا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، أن السلطات ألزمته بدفع 19.2 مليون يورو (22.61 مليون دولار) قيمة ضرائب متأخرة تعود إلى مدفوعات مثيرة للجدل في كأس العالم 2006، لكنه أكد أنه سيطعن على قرار سلطات الضرائب في فرانكفورت.

وقالت مصلحة الضرائب إن المدفوعات التي بلغ قيمتها 6.7 مليون يورو من الاتحاد الألماني للعبة إلى الاتحاد الدولي (فيفا) في 2005 لم يتم الإفصاح عنها طبقًا للإجراءات المتبعة وبات الاتحاد مدينًا الآن بمبلغ 19.2 مليون يورو.

وتسبب هذا الأمر في تحقيقات واسعة النطاق خلال العامين الماضيين بشأن مزاعم أن هذه الأموال استخدمت لشراء أصوات لصالح تنظيم ألمانيا كأس العالم 2006.

ونفى فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006 بشدة كل هذه المزاعم.

ورغم تبرئة الاتحاد الألماني له يواجه قائد ألمانيا السابق الفائز بكأس العالم تحقيقاً جنائياً في سويسرا بشأن هذه المدفوعات.

وفتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقاً جنائياً ضد بيكنباور و3 مسؤولين بارزين سابقين في كرة القدم الألمانية في 2016 بشأن مزاعم احتيال وسوء إدارة وغسل واختلاس أموال.