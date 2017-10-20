الفيفا يدرس تغيير لوائح الجنسية

يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمراجعة اللوائح التي تتحكم في مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية ومن بينها عرض يسمح للاعبين بتغيير انتماءاتهم والتحول لتمثيل منتخبات مختلفة في ظروف وأوضاع معينة.

وقال فيكتور مونتالياني، رئيس لجنة حملة الأسهم في الفيفا، إن هناك مشاكل تتعلق باللوائح التي تمنع لاعبين من التنقل بين المنتخبات أو تمثيل دول لا يرتبطون بها.

وأضاف المسؤول الكندي رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) “ظهرت العديد من المشاكل على مدار الأعوام الماضية لأن العالم يتغير والهجرة أيضًا تتغير.

و”ظهرت العديد من المشاكل بسبب الجنسية في أفريقيا وآسيا والكونكاكاف، لذا أعتقد أنه الوقت المناسب لمراجعة هذه اللوائح والعثور على حلول دون الإخلال بنزاهة اللعبة”.

وبحسب القواعد الحالية لا يستطيع اللاعب المشاركة مع منتخب آخر بعد اللعب مباراة دولية رسمية واحدة مع منتخب مختلف حتى لو كان يحمل الجنسيتين”.

واقترح اتحاد الكرة في الرأس الأخضر تخفيف هذه اللوائح والسماح بتحول اللاعب لتمثيل منتخب مختلف في حالات معينة مثل أن يشارك لاعب في مباراة أو مباراتين مع منتخب بلاده الأصلية، وألا تكون أمامه فرصة في اللعب معه مرة أخرى لنفس الفريق.

ويمكن للاعبين المشاركة مع بلاد لا يرتبطون بها لو عاشوا ولعبوا فيها لمدة 5 سنوات، لكن مونتالياني أشار إلى أن اللجنة ستراجع هذا الأمر وربما تجعل المدة أطول.

وربما يفكر الفيفا في فرض مبلغ على سبيل التعويض في حالة تدرب لاعب ما في دولة ثم تمثيلها على مستوى منتخبات الشبان قبل أن يلعب لدولة أخرى على مستوى الكبار.