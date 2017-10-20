الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة مباراتي كوريا الشمالية وماليزيا على أرض محايدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، أنه قرر إقامة مباراتي كوريا الشمالية وماليزيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2019، على أرض محايدة خلال نوفمبر المقبل.

وكانت مواجهة الفريقين ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة قد تأجلت في البداية بسبب التوتر السياسي بين ماليزيا وكوريا الشمالية، ثم بسبب قرار حكومة ماليزيا حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية.

وأوضح الاتحاد الأسيوي بموقعه على الإنترنت اليوم أنه تقرر نقل مباراتي المنتخبين، لتقاما على الأرض المحايدة نفسها التي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

وتقام المباراة التي كانت مقررة على أرض كوريا الشمالية في العاشر من نوفمبر، والمباراة التي كانت مقررة على أرض ماليزيا في الـ 13 من الشهر نفسه.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: “نحن سعداء بإعلان أن كلا الاتحادين الوطنيين وافقا على هذا الترتيب بعد المناقشات التي جرت معهما”.

وأضاف “خوض المباريات بهذه الطريقة، وحسب هذا الترتيب، سيساعدنا على حماية المبادئ الرياضية لتصفيات كأس آسيا”.