رسميًا.. جورج ويا يخوض جولة الإعادة في انتخابات رئاسة ليبيريا

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في ليبيريا اليوم الخميس أن اللاعب الدولي السابق جورج ويا سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام نائب الرئيسة جوزيف بواكاي في السابع من الشهر المقبل.

وقالت اللجنة الوطنية إن نتائج الجولة الأولى من التصويت تُظهر حصول “ويا” على 4ر38 % من الأصوات مقابل 8ر28 % لصالح بواكاي.

وخاض “ويا” الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الجاري عن حزب المعارضة الرئيس “الائتلاف من أجل التغيير الديمقراطي”، في حين خاضها بواكاي عن حزب الوحدة الحاكم.

وجاء في الترتيب الثالث، تشارلز ووكر برومسكين، من حزب الحرية، بحصوله على 6ر9 % من الأصوات.

وشارك حوالي 2ر2 مليون ناخب في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تترك الرئيسة “إلين جونسون سيرليف”، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، منصبها، بعد فترتين رئاسيتين.