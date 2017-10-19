الفيفا يتوصل إلى اتفاق لمساعدة اللاعبين إذا تأخرت رواتبهم

توصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى اتفاق سيساعد اللاعبين على ترك أنديتهم عندما لا يحصلون على رواتبهم في الوقت المحدد.

وقال فيكتور مونتالياني المسؤول في الفيفا للصحفيين اليوم الخميس: “كانت قضية مثارة منذ وقت طويل وأخفقت الأطراف في الوصول إلى حل لكننا تدخلنا بثقلنا حتى جرى التوصل إلى اتفاق”.

وتابع أننا “كلنا نرغب في الحصول على رواتبنا في الوقت المحدد.. إنها قضية تمس حقوق العمال وهي في غاية الأهمية بالنسبة لي”.

وقال مونتالياني إن الاتفاق تم بمشاركة رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ومنتدى روابط كرة القدم العالمي الذي يمثل مسابقات الدوري المحلية الكبرى.

وقال الفيفا إنه في المقابل وافق اتحاد اللاعبين المحترفين على سحب قضية كان قد رفعها أمام المفوضية الأوروبية ضد نظام الانتقالات قبل عامين.

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين في بيان إننا “أجرينا محادثات بناءة مع الفيفا لكن من السابق لأوانه مناقشة ما قد يحدث فيما يتعلق بشكوى قانونية ضد نظام الانتقالات، أو أي صفقة محتملة حتى نشعر بالرضا عن المقترحات المقدمة”.

ويقول اتحاد اللاعبين المحترفين إن اللاعبين يستطيعون فقط التقدم بشكوى ضد النادي بعد 3 أشهر من توقفه عن دفع مستحقاتهم المالية وقد ينتظر اللاعب لمدة تصل إلى عامين قبل صدور قرار من غرفة فض المنازعات في الفيفا.

وقال الفيفا ان الاتفاق الجديد قد يجعل الأمور أسهل أمام اللاعب الذي لم يحصل على راتبه لمغادرة النادي، رغم أنه رفض الكشف عن تفاصيل حتى يتم الانتهاء من كافة بنود الاتفاق بحلول مارس”.

وبنى اتحاد اللاعبين المحترفين شكواه أمام المفوضية الأوروبية قبل عامين على أن نظام الانتقالات لا يسمح بالمنافسة.

وتحكم لوائح الفيفا نظام الانتقالات وهو قائم على اتفاق رسمي بين الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في 2001.

وفي استطلاع أُجري العام الماضي شمل 14 ألف لاعب في 54 دولة قال اتحاد اللاعبين المحترفين إن 4 من كل 10 لاعبين واجهوا تأخرًا في دفع مستحقاتهم في فترة ما خلال العامين السابقين.