هاينكس: أنظر لمستقبل بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وليس للمجد السابق

قال يوب هاينكس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي بايرن ميونخ الألماني، إنه لن ينظر للمجد السابق الذي حققه مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة ضيفه سيلتيك، في أول مباريات المدرب المخضرم الأوروبية.

وقال “هاينكس” إنه حتى لم يشاهد المباراة النهائية لنسخة 2013، والتي تغلب فيها بايرن على بوروسيا دورتموند، و كانت آخر مباراة يقود فيها “هاينكس” الفريق قبل أن يعود مرة أخرى لتدريب الفريق خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أُقيل من منصبه، أو المباراة النهائية لنسخة 1998 والتي قاد فيها ريال مدريد إلى الفوز باللقب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عشية مباراته أمام سيلتيك: “أعيش في الحاضر”.

وبعد الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام باريس سان جيرمان، احتل بايرن ميونخ المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام بطل اسكتلندا، الذي فاز على مضيفه أندرلخت 3 / صفر في الجولة الماضية.

وقال هاينكس إنه يتوقع أن يكون منافسه صعبًا وإن بايرن “لا يمكنه ارتكاب خطأ الاستهانة بأي فريق”، حيث يتطلع للمنافسة على لقبه الرابع في دوري الأبطال كمدرب، وقد وصل إلى المباراة النهائية في آخر ثلاث مرات شارك فيها في البطولة.

وتابع: ” بايرن لديه طموح كبير في هذه البطولة وأنا أيضًا”.

وينتظر ألا يقوم المدرب بأية تغييرات في التشكيلة، التي فاز بها على فرايبورغ 5 / صفر يوم السبت الماضي في أول مبارياته، بعد أن وافق على تدريب الفريق، للمرة الرابعة، حتى نهاية الموسم.

وستكون هناك حاجة لاستبدال خافي مارتينيز، الذي يعاني من إصابة في الكتف، حيث قال هاينكس :”يمكننا تعويض هذا”.