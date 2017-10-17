كم سيدفع باريس سان جيرمان لنيمار إذا حصل على الكرة الذهبية؟

كشفت صحيفة ” le parisien” الفرنسية عن بند في عقد البرازيلي نيمار يمنحه 3 ملايين يورو في حال فوزه بالكرة الذهبية طيلة مدة عقده الذي يمتد لغاية 2022.

وحسب الصحيفة فالنادي الفرنسي يعتبر فوز لاعب من صفوفه بالكرة الذهبية مفيدًا لصورة الفريق، وعلاقته بالشركات الراعية، كما أن إدارة النادي بإمكانها تنظيم حفل على شرف الفائز؛ يحضره أزيد من 45 ألف شخص تجني من ورائه مبالغ مالية باهظة.

كما أكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يعتبر فوز أحد لاعبيه بالكرة الذهبية فخرًا للفريق، ولذلك فهو مستعد لدفع حوافز إضافية للبرازيلي نيمار في حال تحقيقه اللقب.

ويوجد البرازيلي ضمن لائحة 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بالكرة الذهبية؛ لكن الترشيحات تصب في خانة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، وبدرجة أقل الأرجنتيتي ليونيل ميسي نجم برشلونة.

واحتل نيمار الصف الثالث في نسخة 2015 وأكد مرارا أنه يحلم بالفوز بالكرة الذهبية، وكانت أحد أسباب رحيله عن برشلونة، لكنه لن يتمكن في الغالب هذه السنة وستكون سنة 2018 فرصة للنجم البرازيلي في حال قيادته منتخب البرازيل للفوز بكأس العالم في روسيا.

كما قد يصبح أحد المرشحين الأقوياء لو قاد باريس سان جرمان لإنجاز تاريخي؛ بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ الفريق.