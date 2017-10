كاكا يخسر مباراته الأخيرة في الدوري الأمريكي.. ويودع الجمهور باكيًا (فيديو)

خسر أسطورة كرة القدم البرازيلية ريكاردو كاكا مباراته الأخيرة مع نادي أورلاندو سيتي الأمريكي بعد سقوط الأخير، مساء أمس الأحد، بهدف نظيف أمام ضيفه كولومبوس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، في اللقاء الذي قد يكون الختامي لهذا اللاعب الكبير مع الساحرة المستديرة.

وكان هدف بأقدام المهاجم أولا كامارا كافيا لمنح الفوز لكولومبوس في المباراة، التي جاءت نتيجتها مغايرة لمجريات اللعب.

وبدا التأثر الكبير واضحًا على وجه كاكا قبل صافرة البداية، إذ رصدت عدسات الكاميرات الدموع تنهمر من عينيه.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه قراره بالاعتزال بشكل نهائي قيد الدراسة، اعترف نجم ميلان السابق أن العمل كمدرب قد يكون على الأرجح، سبيله للبقاء مع كرة القدم.

Kaka says farewell to the Orlando fans. pic.twitter.com/tBH41JTJAd

— Total MLS (@TotalMLS) October 15, 2017