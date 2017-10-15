نوفاك ديوكوفيتش يفتتح مطعمًا نباتيًا مجانيًا للفقراء (صور)

افتتح نجم كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش مطعمًا نباتيًا ببلده صربيا يحمل اسم Eqvita، ليقدم طعامًا نباتيًا صحيًا ومجانيًا للمشردين والأشخاص في وضعية مادية صعبة.

وشرح ديوكوفيتش مبادرته في بلاغ رسمي قال فيه: “المال ليس مشكلة بالنسبة لي، لقد ربحت ما يكفي من المال لإطعام صربيا كلها، أعتقد أنهم يستحقون ذلك بعد كل مساندتهم لي”.

وأضاف “لماذا طعام مجاني؟ أعتبر أن التغذية هي وقود نجاحي كله، فمن بين كل الأشياء التي جربتها في حياتي الرياضية، كانت التغذية السليمة هي التي غيرتني كثيرًا”.

وتقدر ثروة النجم ذو الـ 30 عامًا ب، 185 مليون يورو، ويملك مطعمين آخرين أحدهما في موناكو، يتخصص في تقديم “أطباق من الطبيعة”.