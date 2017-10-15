سام آلارديس ينأى بنفسه عن تدريب منتخب أسكتلندا

نأى سام آلارديس، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، بنفسه عن تدريب منتخب أسكتلندا.

وتولى آلارديس، البالغ “62 عامًا” ،تدريب منتخب إنجلترا في مباراة واحدة في تموز/يوليو من العام الماضي، قاده خلالها للفوز على سلوفاكيا 1/صفر في تصفيات كأس العالم.

وخضع آلارديس للتحقيق من اتحاد الكرة بعد التقرير ،الذي نشرته صحيفة “ديلي تليغراف” ،والذي تضمن تسجيل فيديو تم تصويره بشكل سري لآلارديس هو يتحدث مع صحافيين سريين منتحلين صفة رجال أعمال، حول طرق الالتفاف على قواعد لوائح اتحاد الكرة ،فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين، والتي تم تحديثها في 2008.

وأشارت الصحيفة إلى آن آلارديس تفاوض على صفقة بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني (518 ألفًا و516 دولارًا) مقابل إعطاء نصائح لممثلين لشركة آسيوية لوكالة اللاعبين، كما سخر من سلفه روي هودجسون.

ويبحث منتخب أسكتلندا عن مدرب جديد له ،بعد رحيل جوردون ستراخان ،عقب إخفاق الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم المقررة العام المقبل في روسيا.

وعين ستراخان، البالغ “60 عامًا”، مدربًا لمنتخب أسكتلندا عام 2013، وقرر اتحاد الكرة الأسكتلندي استمراره في منصبه رغم الإخفاقات العديدة التي عانى منها الفريق خلال فترة توليه المسؤولية.

وعجز منتخب أسكتلندا عن التأهل لكأس العالم عام 2014 بالبرازيل، قبل أن يفشل في الصعود أيضا لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) ،التي أقيمت بفرنسا العام الماضي، غير أن الإخفاق في التأهل للمونديال الروسي تسبب في فقدانه لمنصبه.

وقال آلارديس لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم الأحد: “إنه أمر مغرٍ، لكن ليس وقته”.

وأضاف: “والدي وشقيقتي ولدوا جميعًا في أسكتلندا لدي إرث من هناك، لكني أستمتع بوقتي بعيدًا عن كرة القدم في الوقت الراهن، أعتقد أن ديفيد مويس سيكون خياري لتدريب منتخب أسكتلندا”.