الفيفا يُمدد فترة التوقف الدولية من أجل مواجهة نيوزيلندا وبيرو

سيمدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فترة التوقف الدولية لمدة يوم واحد حتى يعطي نيوزيلندا وبيرو المزيد من الوقت للاستعداد لمواجهتهما في جولة فاصلة على بطاقة التأهل لكأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني.

وتستضيف نيوزيلندا بطلة تصفيات الأوقيانوس بيرو في ولنجتون يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني في لقاء الذهاب، بينما تقام مباراة العودة في ليما في 15 نوفمبر وفقًا لبيان أصدره الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وقال آندي مارتن، المدير التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي، في البيان: “يسعدنا الإعلان أن الفيفا قرر تمديد فترة التوقف الدولية لمدة يوم واحد لضمان حصول الفريقين على فرصة للسفر والتعافي من الاضطرابات الناجمة عن اختلاف التوقيت ليكونا في أفضل شكل من أجل المباراتين اللتين سيشاهدهما العالم”.

وستكون مواجهة الفريقين في الجولة الفاصلة الأولى بينهما على الإطلاق.

وتأهلت نيوزيلندا لملحق التصفيات العالمي بعدما هزمت جزر سولومون 8-3 في النتيجة الإجمالية في الدور الأخير من تصفيات الأوقيانوس.

ويسعى المنتخب النيوزيلندي للتأهل لكأس العالم بعدما بلغ النهائيات في 1982 و2010. وغاب عن كأس العالم 2014 في البرازيل بعد هزيمته أمام المكسيك في جولة فاصلة في العام السابق.

وتأمل بيرو، التي بلغت ملحق التصفيات بحصولها على المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، أن تتأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1982.