ثنائية مونيير تقود باريس سان جيرمان لانتصار مثير على ديغون في الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

سجل المدافع البلجيكي توماس مونيير ثنائية قاد بها باريس سان جيرمان لانتصار مثير على مضيفه ديغون 2 / 1، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.

ورفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 25 نقطة متفوقًا بفارق ست نقاط أمام أقرب منافسيه موناكو صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ديجون عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

أهداف مباراة || ديجون 1-2 باريس سان جيرمان || أهداف مباراة || ديجون 1-2 باريس سان جيرمان || الدوري الفرنسي ||مونييه بتألق كبير يقود الـ PSG لفوز عصيب خارج الديار في أخر الثواني Posted by SPEED GOALS Live on Saturday, October 14, 2017

وافتتح سان جيرمان التسجيل بالهدف الأول لمونيير في الدقيقة 70 ثم أدرك بنيامين جينوت التعادل لديجون في الدقيقة 87.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن سان جيرمان واصل محاولاته حتى خطف الفوز بالهدف الثاني لمونيير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.