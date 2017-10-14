بايرن ميونخ يكتسح فرايبورغ ويصل للمركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني

استهل يوب هاينكس رحلة العودة لتدريب بايرن ميونخ، حامل اللقب، بقيادته لفوز مثير على ضيفه فرايبورغ 5 /صفر، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وفي مباريات أخرى، فاز ماينز على ضيفه هامبورغ 3 /2، وشالكه على مضيفه هيرتا برلين 2/صفر، واينتراخت فرانكفورت على مضيفه هانوفر 2 /1، وتعادل هوفنهايم مع ضيفه أوجسبورغ 2 /2.

تقدم بايرن بهدف بنيران صديقة في الدقيقة الثامنة سجله يوليان شوستر مدافع فرايبورغ بطريق الخطأ في مرماه، وأضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 42، وتكفل الإسباني تياغو ألكانترا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63، ثم سجل البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 75 قبل أن يختتم جوشوا كيميتش التسجيل في الوقت بدل الضائع.

ورفع بايرن رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر بروسيا دورتموند، والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه لايبزغ، وتجمد رصيد فرايبورغ عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.