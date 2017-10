هيرتا برلين ينضم لحركة “انحني” لمساندة الرياضيين في أمريكا

نزل اللاعبون والجهاز الفني لنادي هيرتا برلين الألماني إلى الملعب بأيدٍ متشابكة، وركعوا على أرض الملعب في رسالة تضامن مع الرياضيين الأمريكيين.

وشارك التشكيل الأساسي والاحتياطي والرئيس التنفيذي مايكل بريتز والمدرب بال دارداي وجهازه المعاون في هذه الإيماءة، قبل المباراة أمام شالكه على الملعب الأولمبي.

وكتب هيرتا برلين عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت: “نادي هيرتا برلين يقف للتسامح والمسؤولية، من أجل برلين متسامحة وعالم منفتح الآن وإلى الأبد”.

واحتج اللاعبون في دوري كرة القدم الأمريكي وفي أماكن أخرى على الظلم العنصري من خلال الركوع أثناء عزف النشيد الوطني.

ويأتي ذلك في إطار حركة “انحني” للاحتجاج على عدم المساواة الاجتماعية، والتي بدأت العام الماضي من جانب لاعب خط الوسط الأمريكي كولين كابرنيك.

وكان كولين كابرنيك، لاعب سان فرانسيسكو، أول من قام بهذا النوع من الاحتجاجات في العام الماضي ضد التمييز العنصري وعنف الشرطة، وتعرض لردود أفعال قوية، كما تعرض لهجوم شديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

The #HerthaBerlin players took a knee before the match to protest inequality!! ✊????#TakeAKnee #NFL pic.twitter.com/7YL708GDqF

— Diego Montalvan (@DMontalvan) October 14, 2017